Brivio, rimosso il trampolino del Toffo: “Non è stato mai autorizzato”

E’ esplosa la polemica sui social per la rimozione del trampolino del Toffo

Il sindaco Airoldi ricostruisce la vicenda: “Intervento obbligato perché la struttura non è mai stata autorizzata”

RIVIO – E’ polemica a Brivio e sui social per la rimozione del trampolino del Toffo, vera e propria attrazione del lungofiume briviese utilizzato ogni estate da tantissimi ragazzi per cercare refrigerio nelle acque del fiume Adda.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Airoldi è infatti intervenuta nei giorni scorsi per rimuovere la struttura. Un fatto che non è passato inosservato scatenando una ridda di contestazioni, anche sui social, da parte di chi ha lamentato la rimozione di un manufatto diventato parte della storia e della tradizione della località briviese. Opinioni pro trampolino controbilanciate da chi invece ha applaudito al gesto effettuato dal Comune sottolineando la pericolosità di gettarsi nelle acque del fiume Adda, caratterizzate da correnti forti e dalla presenza di manufatti.

Anche il sindaco Airoldi è intervenuto sulla questione chiarendo la situazione: “C’è stato un accertamento da parte del servizio di vigilanza del Parco Adda Nord che ha avviato le procedure di verifica sulla regolarità dell’installazione e ne ha chiesto la rimozione.

La Regione Lombardia – AIPO – ha attestato che non ha le autorizzazioni e per l’Ufficio Tecnico del Comune di Brivio non c’è stato altro da fare se non adempiere alla richiesta. Pena una possibile denuncia per omissione d’atti d’ufficio”.