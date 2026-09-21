Brivio: risate e divertimento con il palo della cuccagna sul fiume

In tanti sulle rive dell’Adda per lo spettacolo del palo della cuccagna

La gara è stata vinta da due Alberto in un derby improvvisato tra Brivio e Beverate

BRIVIO – La prima manche l’ha vinta Alberto Dozio di Beverate, la seconda, sempre un Alberto, ma questa volta Milesi, di Brivio. Ha regalato divertimento, risate ed emozioni anche quest’anno la gara del palo della cuccagna, promossa dalla Pro Loco nell’ambito delle iniziative per la festa di Brivio. Dopo gli attesissimi fuochi d’artificio, che hanno illuminato ieri sera il cielo sopra l’Adda, questo pomeriggio, lunedì, è stata la volta dell’altrettanto atteso momento del palo della cuccagna.

Un tronco di legno, lungo 12 metri, di cui 8 a sbalzo sul fiume, ricoperto di grasso, da percorrere a piedi per acciuffare la bandierina gialla posta in fondo. Una sfida emozionante, affrontata con tecniche e strategie differenti dai dodici concorrenti in gara. Undici ragazzi (Giuseppe Barbato, Stefano Saldarini, Alberto Dozio, Kevin Mandelli, Alberto Milesi, Giacomo Panzeri, Kevin Balzanelli, Demis Maggioni, Alessandro Ferro, Riccardo Carozzi e Cristian Mandelli) e una coraggiosissima ragazza, Giorgia Locatelli, che non si sono tirati indietro di fronte al rischio, o meglio alla certezza, di finire in acqua, tra tuffi a bomba, scivolate non proprio previste e scenografiche spanciate.

Alla fine, dopo vari tentativi, la prima manche è stata vinta da un beveratese, Alberto Dozio, che ha sventolato con orgoglio la bandierina gialla tra gli applausi fragorosi del pubblico, sempre copioso, seduto sulle rive del fiume. A scandire la gara, secondo per secondo, gli speaker della Pro Loco, presentando i concorrenti anche con i nomi di battaglia.

Dopodiché, largo al secondo turno, con ordine di partenza dei concorrenti invertito. Il copione non è cambiato e tra chi ha cercato di guadagnare la vittoria restando in equilibrio passo dopo passo, modello trave e chi ha cercato letteralmente di tuffarsi sulla bandierina, ha avuto la meglio Alberto Milesi, di Brivio che ha così chiuso con un pareggio il derby improvvisato tra Brivio e Beverate.

Presente alla manifestazione anche il parroco, don Ottavio Villa. Le premiazioni dei vincitori avverranno domenica prossima, 27 settembre, in piazza.