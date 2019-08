Brivio, sabato la gara di pesca in notturna sulle rive dell’Adda

Il trofeo Comune di Brivio è organizzato dall’associazione pescatori sportivi di Brivio

Appuntamento in località Tasca: in palio diversi premi

BRIVIO – E’ partito il conto alla rovescia per la 24esima edizione del trofeo Comune di Brivio, manifestazione di pesca in notturna. L’appuntamento – una sorta di anteprima della grande carrellata di eventi promossi in occasione della festa di Brivio – è per sabato 24 agosto dalle 20 a mezzanotte in lungo il fiume Adda in località Tasca. L’iniziativa porta la firma dell’associazione pescatori sportivi di Brivio. Sono previsti diversi premi per i vincitori, suddivisi in settori. Il ritrovo è fissato alle 18 sul campo di gara. Per partecipare è necessario essere in possesso della licenza di pesca. E’ richiesta la quota associativa alla Aps di Brivio di 15 euro.