Brivio, sarte al lavoro per produrre mascherine di stoffa

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla fornitura di stoffa da parte della Tessitura Perego

La produzione è già arrivata a quota 1.500 capi

BRIVIO – Sono al lavoro da tre settimane per confezionare delle mascherine in stoffa da regalare alla popolazione. Grazie all’impulso fornito da Ornella Pozzoni e grazie al materiale messo a disposizione, grazie ad Andrea Perego, dalla Tessitura Perego di Cisano, a Brivio è nata una filiera di sartine che sta producendo, senza sosta, mascherine in stoffa . La produzione è arrivata a quota 1.500 e i preziosissimi dispositivi di protezione individuale, pur privi di certificazione, sono già stati offerti ai Comuni limitrofi di Calco, Airuno e Cisano Bergamasco. La produzione continua.