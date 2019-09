Brivio, Simba si conferma il re… della cuccagna

Otto giovanotti si sono sfidati nella singolare iniziativa sul fiume Adda

Tante le persone presenti in riva al fiume per assistere allo spettacolo, vinto dal mitico Simba

BRIVIO – Ci sono voluti diversi giri, ma alla fine la mitica bandiera gialla è stata afferrata. Simba, ovvero Siverean Gurin, si è confermato per il secondo anno consecutivo il re della cuccagna, vincendo sia la prima che la seconda manche dell’originale trofeo organizzato dalla Pro Loco.

Ha richiamato come al solito tantissime persone in riva al fiume Adda lo spettacolo del palo della cuccagna, organizzato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, nell’ambito delle iniziative promosse all’interno della festa del paese. Dopo lo spettacolo pirotecnico di ieri sera, anche oggi Brivio ha saputo richiamare in paese tante persone, sedute in riva al fiume.

Sette i giovanotti, a cui si è aggiunto un ottavo in corsa, che hanno voluto mostrare a tutti il loro coraggio percorrendo il palo ricoperto di grasso affisso sull’Adda. Mario Sala, Sami Panseri, Riccardo Sala, Alessandro Ecca, Federico Riva, Giacomo Panzeri, Gurin Silveran e Gondulavilage Scijeva detto Sagi.

Tanti i tuffi in acqua effettuati prima di riuscire a trovare la strategia giusta per arrivare fino in fondo alla stanga di legno: Simba, già campione del 2018, è riuscito ad afferrare la bandiera gialla e a ripetere l’impresa, nella seconda manche, quando in fondo al palo era stato affissa la bandiera nera.

Un vero talento il suo, celebrato dai lunghi applausi del pubblico. Le premiazioni, quelle vere (ovvero la porchetta e il cesto), verranno consegnati in un’apposita cerimonia prevista nel fine settimana.

