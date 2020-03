Brivio, stop ai bisonti sul ponte di Brivio: ecco l’ordinanza

I mezzi con portata superiore alle 40 tonnellate dovranno fare il giro da Olginate e Calolzio

Da giugno 2019, per esigenze del cantiere di desemaforizzazione della Sp 342, era già così in base a un’ordinanza comunale

BRIVIO – Definitivo stop ai bisonti sul ponte di Brivio. Con un’ordinanza, firmata sia dalla Provincia di Lecco che di Bergamo, è stato reso definitivo il divieto, introdotto nel giugno scorso dal Comune di Brivio, del transito sul viadotto a scavalco sull’Adda per i mezzi con portata superiore alle 40 tonnellate. Le due Province hanno infatti deciso di emetter questo provvedimento alla luce delle prime valutazioni sulle prove condotte due settimane fa dai tecnici del Politecnico di Milano nell’ambito del monitoraggio di alcuni ponti inseriti nel progetto “Lombardia Sicura”.

Le indagini del Politecnico

Dai primi riscontri, supportati anche dall’analisi dello stato di conservazione e manutenzione delle strutture, del sedime stradale e dell’opera d’arte nel suo complesso, è emersa la necessità di non appesantire ulteriormente la struttura, che pur non manifesterebbe particolari criticità strutturali. Da qui l’idea di recepire, di fatto, l’ordinanza comunale firmata dal sindaco Federico Airoldi il 27 giugno 2019. Il primo cittadino aveva infatti deciso, insieme al responsabile dell’ufficio tecnico Marco Manzoni, di introdurre il divieto di transito per i mezzi con portata superiore alle 40 tonnellate (prima fermo a 56 tonnellate). Una scelta dovuta alle esigenze connesse al cantiere stradale per la desemaforizzazione dell’arteria.

Ora, a distanza di mesi dall’entrata in vigore di quel provvedimento, la decisione di renderlo definitivo, invitando così i “bisonti” della strada a utilizzare il ponte Cesare Cantù tra Calolzio e Olginate. L’ordinanza provinciale prevede anche il distanziamento minimo obbligatorio pari a 50 metri tra i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 30 tonnellate.

ORDINANZA PONTE DI BRIVIO