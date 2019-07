Brivio, torneo di burraco con Geb e Pro Loco in favore dell’Alveare

Appuntamento sabato 6 luglio a partire dalle 16

Previsti premi per i primi 10 classificati e un’apericena per tutti

BRIVIO – Divertirsi con il gioco di carte più in voga da alcuni anni e al contempo sposare la causa dell’associazione Amici dell’Alveare di Brivio. E’ in programma sabato 6 luglio il torneo di burraco promosso dal Geb, gruppo escursionisti briviesi in collaborazione con la Pro Loco. L’appuntamento è sul lungofiume di Brivio, davanti al Castello, a partire dalle 16, quando verrà registrata la partecipazione delle persone. Si inizierà a giocare a carte alle 16.30. La quota di iscrizione è di 15 euro: il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici dell’Alveare di Brivio. Per iscrizioni, da effettuare entro giovedì 4 luglio, contattare Rosanna 347 7033660, Nadia 347 8721414, Anna 333 6663327, Ramona 342 1490147. Sono previsti premi per i primi 10 classificati e un’apericena di qualità per tutti.