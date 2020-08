Brivio, una discarica a cielo aperto davanti al centro di raccolta rifiuti

La denuncia di Ornella Pozzoni, volontaria dei Green Boys

I rifiuti sono stati visti nella giornata di oggi, giovedì

BRIVIO – Un materasso, degli assi di legno, diversi cartoni e cellophane. Una vera e propria discarica a cielo aperto a pochi passi di distanza dal… centro raccolta di Brivio. I rifiuti sono stati infatti scaricati vicino alla stanga che disciplina l’accesso alla piattaforma ecologica intercomunale. Uno scenario desolante immortalato nel pomeriggio di oggi, giovedì, dalla passionaria briviese Ornella Pozzoni, nota per il suo impegno all’interno dei Green Boys. “Questo non è uno sgarbo fatto al Comune in quanto tale, ma alle centinaia di cittadini che rispettano le regole e che, con le tasse, pagano la raccolta differenziata e la gestione della piazzola ecologica – il suo commento – . Fosse per me metterei questa persona a lavorare gratis in discarica finché non gli passa la voglia di lasciare rifiuti in giro”.