Bulciago, doppio weekend di lavoro per la protezione civile

Volontari al lavoro per il ripristino di alcune aree verdi a Cremella

Sabato 8 anche il gruppo bulciaghese ha preso parte all’operazione Fiumi Sicuri Greghentino

BULCIAGO – Due fine settimana di interventi per i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Bulciago; sabato 1 febbraio, i volontari sono stati impegnati in un intervento preliminare di ripristino di alcune aree verdi sul territorio comunale di Cremella (comune convenzionato con Bulciago per la condivisione dei servizi di Protezione Civile). Attivati su richiesta del comune di Cremella, i volontari, hanno colto l’occasione per organizzare un’esercitazione sull’utilizzo delle attrezzature da taglio in dotazione al gruppo e per consolidare il lavoro di squadra.

Per quest’ultimo motivo, dopo il breafing iniziale, i volontari sono stati suddivisi sulle due aree di lavoro. La prima squadra ha reso nuovamente percorribile un sentiero, che costeggiando le mura perimetrali dei giardini di Villa del Bono, conduce al cimitero di Cremella; la seconda si è occupata, invece, dello sfalcio di rovi e arbusti cresciuti a dismisura al limite del “parco comunale dell’Isola”.

Questa prima fase di ripristino è stata portata a termine nella giornata di domenica 2 febbraio grazie anche alla collaborazione di un consigliere comunale di Cremella che ha messo a disposizione il proprio trattore dotato di trincia. Grazie al lavoro svolto dai volontari, l’amministrazione comunale di Cremella congiuntamente ai responsabili della Protezione Civile di Bulciago potranno valutare l’eventuale necessità di ulteriori interventi per il completo ripristino dell’area.

Sabato 8 febbraio Fiumi Sicuri Greghentino

Nel secondo weekend di interventi, sabato 8 febbraio, alcuni volontari hanno preso parte all’esercitazione “Fiumi Sicuri Greghentino 2020” organizzata dal gruppo comunale di Protezione Civile di Olginate. Insieme ad altri sei gruppi di Protezione Civile della provincia di Lecco, i volontari hanno provveduto a ripulire da piante cadute o pericolanti, rovi, sterpaglie ed arbusti, oltre che da una modesta quantità di immondizia di vario genere, la sponda sinistra del torrente Greghentino sul territorio comunale di Olginate. Il principale scopo di questo tipo di esercitazioni intercomunali rimane sempre quello della prevenzione e cura costante del territorio; per i volontari di Bulciago, e per tutti gli altri volontari, sono occasioni imperdibili per confrontarsi e imparare a collaborare con altri gruppi e sicuramente continueranno a partecipare anche in futuro.

Amministrazione Comunale Bulciago