Circa 1500 abitazioni e aziende saranno cablate in modalità Ftth (fiber to the home)

L’investimento è di circa 300mila euro

BULCIAGO – La banda ultra larga sta arrivando nelle case di tutti i cittadini di Bulciago. A realizzare la nuova infrastruttura è Open Fiber, la partecipata di Enel e Cassa depositi e prestiti che si è aggiudicata i tre bandi di Infratel (società “in house” del Ministero per lo Sviluppo Economico) per collegare con la fibra ultraveloce 7635 comuni di 19 regioni italiane e della Provincia Autonoma di Trento. La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica.

Il progetto in corso, presentato martedì 19 febbraio in biblioteca a Bulciago, prevede un investimento di circa 300mila euro per cablare in modalità FTTH (Fiber To The Home) quasi 1500 unità immobiliari del territorio, attraverso una rete di 8 km. Il piano complessivo per raggiungere con la fibra ultraveloce di Open Fiber le aree bianche della Lombardia è di circa 410 milioni di euro.

Un investimento digitale

Grazie a questo progetto il Comune di Bulciago, nell’ambito del piano di sviluppo digitale, potrà avviare tanti progetti innovativi per cittadini, enti e imprese. La nuova infrastruttura consentirà di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, assicurando così prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra/rame.

Open Fiber cerca di ridurre al minimo i disagi per i cittadini utilizzando, ove possibile, le infrastrutture esistenti. Le attività di scavo, che rappresentano circa il 30% dello sviluppo del progetto, sono eseguite con tecniche innovative e a basso impatto ambientale. I lavori sono in fase avanzata e si concluderanno in primavera.

Connesse alla fibra ottica anche le sedi della pubblica amministrazione

Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Anche le sedi della Pubblica Amministrazione saranno connesse con la fibra ottica, al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di velocizzare la digitalizzazione del Paese. Dopo la conclusione dei lavori, sarà quindi necessario attendere che tali operatori si facciano avanti e promuovano offerte e servizi specifici a cittadini e imprese, come già avviene nelle grandi città dove il mercato della banda ultra larga è già sviluppato.