Bus in più verso Bergamo, la soddisfazione dei sindaci del Meratese

Dal 7 gennaio verrà introdotta un bus di ritorno da Bergamo e prolungata la corsa fino alla fermata Ospedale

“Con l’ampliamento del servizio sostitutivo si ottiene un importante miglioramento nei tempi di percorrenza del viaggio degli studenti”

PADERNO – Soddisfazione per l’ampliamento del servizio sostitutivo per i ragazzi che studiano a Bergamo e partono dalla stazione di Paderno-Robbiate. E’ quanto esprimono i sindaci di Paderno d’Adda, Robbiate, Verderio, Imbersago e Merate alla luce del potenziamento del servizio stabilito da Regione e Trenord a partire dal 7 gennaio accogliendo quelle che, da mesi, erano le richieste delle famiglie del territorio, supportate anche dal comitato pendolari del Meratese.

“Con l’istituzione dell’autobus di ritorno da Bergamo e il prolungamento a Bergamo ospedale della corsa si ottiene un importante miglioramento nei tempi di percorrenza e in generale nella qualità di vita dei ragazzi e delle loro famiglie, che in gran parte, non dovranno più cercare faticose soluzioni alternative” puntualizzano i sindaci in una nota, sottolineando come le richieste fossero state portate all’attenzione di Regione e Trenord dopo averle raccolte dagli studenti e dai loro genitori.

Una soddisfazione, quella espressa dai sindaci, che va di pari passo con un altro desiderio: “Rimane l’auspicio che in futuro si riesca pienamente a parificate il servizio sostitutivo offerto da Paderno-Robbiate con quello delle altre stazioni delle linee Carnate-Bergamo e Lecco-Bergamo, ma non di meno quello odierno è un importante e significativo passo in avanti. Ringraziamo l’Assessore Lucente e Trenord per le concrete risposte ricevute e i Consiglieri regionali del territorio Fragomeli, Zamperini e Piazza per l’ascolto sul tema e l’attivazione per trovare soluzioni percorribili”