Un servizio in più attivato da mercoledì, pensato per gli utenti delle sedi del Cab Polidiagnostico di Merate, Barzanò e Arcore

Grazie alla presenza dei gazebo sarà possibile sottoporsi ai tamponi per il Covid anche presso i poliambulatori

MERATE / BARZANO’ – Attivati i Covid point nelle sedi del Cab Polidiagnostico di Merate, Barzanò e Arcore. Un servizio in più pensato dal centro sanitario per garantire una maggiore accessibilità ai tamponi Covid e per essere ancora più vicini alla popolazione!

“La normativa per la sicurezza anti Covid non permette di eseguire i tamponi presso i centri poliambulatoriali, per evitare il rischio di cross contamination – fanno sapere dal Cab Polidiagnostico, guidato dal dottor Paolo Godina – . Per cui CAB polidiagnostico ha da sempre offerto il servizio dei tamponi solo presso i punti prelievo Glab distribuiti in tutta la brianza. Da mercoledì, nei pressi dei poliambulatori CAB di Arcore, Barzanò e Merate, sono state allestite strutture mobili, ovvero dei gazebo, dove potersi sottoporre ai tamponi in totale sicurezza”.

I tamponi si eseguono su prenotazione: il giorno dell’appuntamento occorre accedere direttamente al gazebo esterno attendendo la chiamata del nostro personale.

I referti saranno personalizzati con un QR code grazie al quale i documenti saranno consultabili da ogni device e non potranno essere contraffatti. Per prenotazioni è possibile chiamare 039.9210202, scrivere a info@cabpolidiagnostico.it oppure visitare il sito https://bit.ly/ Covidprenotazionionline