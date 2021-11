Dal 1° gennaio 2022 parte anche a Calco la raccolta puntuale dei rifiuti

In distribuzione nei prossimi giorni i sacchi rossi con cui verrà effettuata la raccolta dell’indifferenziato

CALCO – Anche a Calco arriva il sacco rosso per la raccolta dei rifiuti, frazione indifferenziata. Dal 1° gennaio 2022 anche nel Comune amministrato dal sindaco Stefano Motta prenderà il via la misurazione puntuale dei rifiuti attraverso l’utilizzo dell’apposito sacco rosso munito di codice rfid. Da gennaio quindi non bisognerà più utilizzare il sacco trasparente per la raccolta dei rifiuti indifferenziati: resterà inalterato il giorno di ritiro. Contestualmente al ritiro del sacco rosso, è possibile chiedere, previa compilazione del modulo di richiesta, il sacco azzurro, riservato alla raccolta di pannolini da bambini e altri ausili sanitari assorbenti.

Il Comune ha predisposto un calendario per il ritiro del sacco rosso che verrà consegnato a fronte della presentazione della tessera sanitaria dell’intestatario della tassa rifiuti. È possibile delegare al ritiro una persona di fiducia. Non è necessario compilare una delega ma è indispensabile avere con sè la tessera sanitaria della persona delegante.

Assieme al sacco rosso verrà distribuita anche la consueta fornitura del sacco viola mentre i calendari della raccolta differenziata saranno distribuiti successivamente.

Ecco il calendario della distribuzione

Lunedì 08/11/2021 dalle ore 9 alle ore 14 presso il Municipio (v. Cesare Cantù, 1)

Martedì 09/11/2021 dalle ore 15 alle ore 19 presso il Municipio (v. Cesare Cantù, 1)

Mercoledì 10/11/2021 dalle ore 9 alle ore 14 presso Polo Culturale (Arlate- v. San Gottardo, 1)

Giovedì 11/11/2021 dalle ore 15 alle ore 19 presso Polo Culturale (Arlate- v. San Gottardo, 1)

Venerdì 12/11/2021 dalle ore 15 alle ore 19 presso il Municipio (v. Cesare Cantù, 1)

Sabato 13/11/2021 dalle ore 09 alle ore 13 presso il Municipio (v. Cesare Cantù, 1) e presso Polo Culturale (Arlate- v. San Gottardo, 1)