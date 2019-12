Calco, borse di studio da mille euro grazie al fondo sociale della comunità

La cerimonia si è tenuta venerdì sera nella sala del Consiglio comunale

Le borse di studio sono state erogate tenendo conto sia del merito che del reddito familiare

CALCO – Hanno ricevuto un cospicuo assegno da mille euro come riconoscimento dell’impegno profuso negli studi. Sono stati premiati ieri, venerdì sera nella sala consiliare gli undici studenti destinatari delle borse di studio erogate dal fondo sociale della comunità di Calco. La cerimonia è avvenuta alla presenza del presidente del fondo Giuseppe Borra, del sindaco Stefano Motta, di diversi consiglieri e dei rappresentanti di alcune associazioni del paese.

Nato come strumento per aiutare le famiglie in difficoltà a causa della crisi economica, il fondo, costituito grazie a parte della rinuncia degli emolumenti della Giunta e alle iniziative (una su tutte la camminata per le vie del paese) portate avanti dalle associazioni del territorio, si è poi dedicato negli ultimi anni all’erogazione di borse di studio calibrate sia sulla base del merito che del reddito delle famiglie. Le undici borse di studio sono state assegnate a studenti che lo scorso anno hanno concluso il ciclo di studi alla scuola media come Lorenzo Amadei, Jacopo Casati, Luis Cisneros Ccolllana e Alice Giordani e a studenti iscritti alle scuole superiori, ovvero Hajar Aamari, Adissa Bara, Ilaria Borzi, Emma Rosa Bricocoli, Martina Ripamonti, Laura Sala, Stefano Scognamiglio.