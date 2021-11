Calco, buoni mensa: dal Comune un contributo alle famiglie

CALCO – Un contributo economico alle famiglie per l’acquisto dei buoni mensa. E’ quanto ha deciso di stanziare l’amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative intraprese per far fronte alle conseguenze economiche legate all’emergenza da Covid – 19. La misura di sostegno si rivolge alle famiglie residenti nel territorio comunale di Calco i cui figli frequentino le scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e non statali, aventi un ISEE familiare ordinario inferiore o pari a 9.500 euro. Si tratta della fascia Isee già interessata da una forma di compartecipazione comunale della misura del 50% del costo del buon pasto scolastico.

La domanda del contributo dovrà essere presentata pena l’esclusione del contributo entro il 30 novembre 2021.

Si precisa che l’erogazione dei buoni spesa virtuali per la mensa avverrà dopo la conclusione dell’istruttoria dell’ufficio servizi alla persona.

La domanda (scaricabile dal sito internet del Comune) va compilata in ogni sua parte e potrà essere inoltrata utilizzando la procedura informatica di invio telematico al seguente indirizzo di posta elettronica: calco@legalmail.it.

Nel caso di non disponibilità di mezzi telematici si informa che il modulo è disponibile presso la Sede comunale all’ufficio servizi alla persona e dopo la compilazione può essere presentato all’ufficio Protocollo nei seguenti orari: – lunedì – venerdì dalle 9 alle 12.