Calco, chiesa chiusa dopo la caduta di calcinacci dal soffitto

E’ successo stamattina, domenica 8 novembre, alla messa delle 8

Le funzioni religiose sono state trasferite al teatro dell’oratorio

CALCO – “A seguito del distacco di intonaco, tutte le messe previste in chiesa parrocchiale sono trasferite presso il teatro dell’oratorio”. Recita così il cartello affisso sul portone della chiesa parrocchiale di San Vigilio, chiusa al pubblico da questa mattina, domenica 8 novembre, dopo il distacco di materiale cementizio da uno dei cornicioni situati in una navata dell’edificio religioso.

La caduta del materiale è avvenuta durante la messa delle 8, senza fortunatamente coinvolgere nessuno dei fedeli presenti alla funzione religiosa. Il parroco don Giuseppe Sala ha però immediatamente deciso di interdire la struttura al pubblico in attesa che vengano svolte le opportune verifiche dai tecnici. Le messe previste in giornata, tra cui quella delle 10 legata alla cerimonia del IV novembre, sono state svolte nel teatro dell’oratorio e così verrà fatto per tutta la prossima settimana in attesa di aver chiarimenti su quanto avvenuto e capire quali lavori serviranno per mettere in sicurezza la chiesa permettendone la riapertura al pubblico.