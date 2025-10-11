Calco. Completati i lavori di potenziamento di fognature e acquedotto in via San Giorgio e via Roma

Oltre 1,3 km di nuove condotte tra fognatura e acquedotto per migliorare efficienza, manutenzione e sicurezza della rete idrica

Lavori realizzati da Lario Reti Holding

CALCO – Si è concluso l’intervento di potenziamento infrastrutturale volto alla separazione della rete fognaria lungo le vie San Giorgio e Roma, nel comune di Calco.

L’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova rete fognaria destinata esclusivamente alle acque nere (reflui domestici), mentre le condotte preesistenti sono state dedicate unicamente alle acque chiare (piovane). “Questo ha permesso di ridurre il carico di acqua meteorica inviato all’impianto di depurazione, aumentando l’efficienza complessiva del trattamento delle acque” spiegano da Lario Reti Holding.

Le opere hanno previsto la realizzazione di una nuova rete fognaria in PVC, materiale plastico ad alta resistenza, dedicata alle acque nere, per una lunghezza di circa 160 metri in via San Giorgio e 540 metri in via Roma. Sono state inoltre installate 16 camerette di ispezione, che consentono un accesso agevole e facilitano la manutenzione della rete.

“Un elemento chiave dell’intervento è stato il collegamento tra la rete fognaria di via Roma e quella di via San Giorgio, che ha reso il sistema fognario del paese più efficiente e affidabile” commentano da Lario Reti Holding.

Contestualmente, nell’ottica di ottimizzare tempi e costi, è stata effettuata anche la sostituzione della rete acquedottistica nelle stesse aree, con la posa di circa 170 metri di nuova tubazione in via San Giorgio e 490 metri in via Roma.

Infine, sono state installate 10 nuove saracinesche, che permettono un migliore sezionamento della rete, ottimizzano la regolazione della pressione e contribuiscono a ridurre l’usura delle condotte.

I lavori, realizzati con un investimento complessivo di 680 mila euro, si sono conclusi con il ripristino provvisorio delle strade interessate. Al termine del periodo di assestamento del manto stradale, sarà effettuato il ripristino definitivo degli asfalti.