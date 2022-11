Calco: con la Pro Loco il mercatino contadino per gli auguri di Natale

Nel programma della manifestazione è previsto anche lo spettacolo “Babbo Trap” con la compagnia Tramm

Appuntamento natalizio con la Pro Loco domenica 10 dicembre all’area San Vigilio

CALCO – Curiosare tra le bancarelle del mercato contadino e assistere, alle 15, allo spettacolo di Babbo Trap. E’ tutto pronto per l’iniziativa Auguri di Natale promossa dalla Pro Loco per sabato 10 dicembre.

La manifestazione si terrà all’area san Vigilio e vedrà gli stand del mercato contadino allestiti per l’intera giornata dalle 9 alle 18. Alle 15 appuntamento con lo spettacolo della compagnia Tramm. Durante la giornata sarà possibile trovare vin brulè, tè caldo, piadine e patatine fritte oltre a uno banchetto per la vendita di stelle di natale e ciclamini.

Ci sarà anche un banchetto per la raccolta fondi per il piccolo Gabriele curato dal gruppo Brivio che dona.

Da segnalare infine che è ancora aperta la possibilità di partecipare al mercatino contadino: chi fosse interessato a vendere ed esporre i propri prodotti può contattare Donatella al numero 349 3191625.