Calco, con la Pro Loco una stella di Natale per aiutare chi ha bisogno

Acquistando una stella di Natale sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per le famiglie di Calco in difficoltà

Bisognerà prenotare telefonicamente o via mail le stelle di Natale dopodiché un volontario passerà per la consegna

CALCO – Una stella di Natale per aiutare chi è in difficoltà. E’ l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Calco per colorare con le tinte della solidarietà le imminenti festività natalizie caratterizzate dalle difficoltà legate all’epidemia da Covid 19 in atto.

“Abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi attraverso la distribuzione di stelle di Natale, simbolo di solidarietà e speranza, a beneficio delle famiglie del Comune di Calco in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria” spiega a nome del direttivo la presidentessa Ramona Panzeri.

Non potendo organizzare un banchetto di vendita, il direttivo si è dato da fare p mettendo a disposizione un numero telefonico 347 1897206 da contattare tramite messaggio whatsappe dalle 9 alle 19 o tramite telefonata dalle 20 alle 22 e una mail prolococalco@gmail.com, indicando nome, cognome, indirizzo e quantità delle stelle di Natale che si desidera ricevere.

La consegna avverrà all’indirizzo indicato il sabato in giornata, nel rispetto delle precauzioni atte a contenere il dffondersi del virus. Al volontario che effettuerà la consegna dovrà essere lascata la busta contenente l’offerta libera destinata all’iniziativa.