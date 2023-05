Calco. Conclusi gli interventi per la separazione della rete fognaria in via Veneto e Cornello

I lavori proteggeranno il torrente Calendone dalla presenza di scarichi impropri

230 mila euro i costo complessivo dell’intervento

CALCO – Lario Reti Holding ha concluso gli interventi per la separazione della rete fognaria, suddividendo acque reflue e acque meteoriche, lungo le vie V. Veneto e Cornello nel comune di Calco.

Le opere costituiscono il completamento degli interventi già realizzati lo scorso anno lungo via Trieste e via S. Vigilio dove era presente una condotta di fognatura mista con problemi di rigurgito e sversamenti durante gli eventi meteorici più intensi; gli interventi hanno permesso la separazione dell’intero comparto, evitando la commistione dei due tipi di acque.

Lungo via V. Veneto è stata posata una nuova condotta dedicata esclusivamente alle acque reflue mentre le condotte esistenti sono state o mantenute per le sole acque chiare o in parte dismesse. Anche lungo via Cornello è stata completata la separazione: a fine lavori tutti i manufatti sono stati completamente interrati.

I lavori, dal valore di circa 230.000 euro, grazie alla separazione della rete fognaria, evitando la commistione tra le acque piovane e quelle di scarico del centro abitato, hanno garantito la protezione del torrente Calendone dalla presenza di possibili scarichi impropri.