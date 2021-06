Calco dà il benvenuto ai nuovi nati e consegna le Costituzioni ai 18enni

L’iniziativa si è tenuta oggi in occasione delle celebrazioni del 2 giugno

Nel 2020 sono stati ben 42 nuovi nati a Calco, un numero sopra la soglia provinciale

CALCO – Una cerimonia doppia per dare il benvenuto ai nuovi nati e consegnare le Costituzioni ai neodiciottenni, augurando loro di muoversi, nell’età adulta, seguendo i diritti e i doveri stabiliti nella carta costituzionale. L’area San Vigilio ha ospitato questa mattina, mercoledì, in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, la duplice iniziativa messa a punto dall’amministrazione comunale e rivolta alle giovani generazioni.

Presenti il sindaco Stefano Motta accompagnato dagli assessori Roberta Brambilla, Ilaria Ravasi e Maria Suraci e dai consiglieri Stefano Riva, Luca Panzeri e Matteo Redaelli.

La prima parte della mattinata è stata riservata al benvenuto ai neonati nel 2020, ben 42 bebè. Un numero importante come sottolineato dal primo cittadino che ha rimarcato l’importanza di continuare a investire sui servizi rivolti all’infanzia.

Il consigliere Riva ha aggiunto come l’iniziativa odierna sia di fatto la prosecuzione della giornata della gentilezza ai nuovi nati, a cui il Comune ha aderito portando avanti insieme all’associazione Cor et Amor il progetto, denominato Costruiamo Gentilezza. Non a caso i neonati hanno ricevuto in dono la chiave della gentilezza, un fiore e dei semi da piantare come auspicio per un futuro radioso e fruttuoso.

Dopodiché è stata la volta dei ragazzi più grandi, quelli che nel 2021 hanno compiuto o compiranno diciotto anni. A loro è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, come chiave per diventare cittadini attivi. Il sindaco e gli assessori hanno infatti sottolineato il passaggio cruciale della maggiore età che, insieme a maggiori libertà e autonomie, comporta anche un carico di oneri in più.