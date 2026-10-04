Calco. Domenica 18 ottobre il trekking geo-storico sui sentieri del Monte di Brianza

Un itinerario tra evoluzione geologica e insediamenti storici tra i sentieri del Monte di Brianza

Il percorso è lungo circa 8 chilometri e un dislivello di 300 metri

CALCO – L’Associazione Monte di Brianza promuove per domenica 18 ottobre il trekking intitolato “Sotto i nostri piedi, attorno a noi”. Un itinerario geo-storico pensato per esplorare i sentieri del territorio intrecciando l’evoluzione geologica del suolo con le vicende umane e i vecchi insediamenti che segnano il paesaggio.

L’escursione richiede abbigliamento e calzature da trekking ed è rivolta esclusivamente a persone abituate a camminare in ambiente collinare o montano. Il tracciato è lungo circa 8 chilometri con un dislivello di 300 metri e una durata stimata di tre ore di marcia effettiva, arricchite da apposite soste di approfondimento.

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita, ma trattandosi di un evento a numero chiuso è obbligatorio iscriversi inviando una mail all’indirizzo dell’associazione entro giovedì 15 ottobre. Il luogo e l’orario di ritrovo esatti verranno comunicati ai partecipanti al momento della conferma dell’iscrizione. In caso di maltempo, l’associazione Monte di Brianza ha già previsto il rinvio dell’escursione a domenica 1° novembre.