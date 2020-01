Calco, ecco il calendario di attività della Pro Loco

L’associazione, guidata da Ramona Panzeri, sta organizzando diverse iniziative per i prossimi mesi

L’idea è anche quella di promuovere una festa in occasione del primo compleanno della Pro Loco

CALCO – La Pro Loco ha stilato il calendario di attività per i prossimi mesi. Il direttivo guidato dal presidente Ramona Panzeri si è infatti riunito l’altra sera per imbastire il programma di iniziative da qui a giugno. L’idea è quella di cominciare il 16 febbraio con una cena alla casetta degli Alpini, anche se questo appuntamento è ancora da confermare. Certa invece l’organizzazione di un evento in occasione del Carnevale in programma il 29 febbraio. Il 20 marzo la Pro Loco ospiterà invece una serata dedicata alle informazioni utili in caso di primo soccorso mentre il 17 maggio si vorrebbe organizzare una festa per il primo anno di vita della Pro Loco calchese. Il 7 giugno andrà in scena la giornata dedicata al mondo della disabilità mentre il 28 giugno è prevista la partecipazione alla manifestazione “Sei in Brianza”.