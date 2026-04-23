Calco, eletto il nuovo direttivo della Pro Loco: presidente Tiziano Sala

L’assemblea si è tenuta sabato scorso, 18 aprile, al polo culturale di Arlate

Sala raccoglie il testimone di Caffa: “Tante idee in mente. Con la Pro Loco Calco non ci sarà tempo per annoiarsi”

CALCO – Tiziano Sala è il nuovo presidente della Pro Loco. L’elezione è avvenuta sabato scorso, 18 aprile, durante la riunione dei soci convocata al Polo Culturale di Arlate per eleggere il nuovo direttivo.

Durante l’incontro sono stati ringraziati il presidente uscente Francesco Caffa e la vice Donatella Ravasio impossibilitati a proseguire nell’impegno per motivi familiari e personali.

Caffa resterà comunque nel direttivo con il ruolo di consigliere insieme a Luca Redaelli, Romina Ghisleni, Carlo Panzeri e Alessandro Mangili.

Ramona Panzeri è stata invece nominata vice presidente, Monica Lafranconi segretaria e Giovanni Mazzoleni tesoriere.

Il nuovo direttivo, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, ha già messo a fuoco le priorità tra cui l’organizzazione di Calco in festa in programma, come sempre, ad agosto.

“Abbiamo tante idee da sviluppare grazie anche all’innesto di nuovi soci. Nei prossimi incontri svilupperemo tutti i progetti. Quello che è già chiaro che sicuramente non regnerà la noia in Pro Loco Calco” concludono dal direttivo.