Calco, giovedì l’inaugurazione del polo scolastico: lavori per un milione e 200mila euro

Primo giorno di scuola con taglio del nastro per gli alunni della scuola primaria e della secondaria

I lavori sono stati eseguiti negli ultimi 4 anni e hanno consentito di effettuare un sostanziale restyling dei due edifici scolastici

CALCO – Primo giorno di scuola con inaugurazione del nuovo polo scolastico giovedì 12 settembre per gli studenti calchesi. L’appuntamento è alle 8.15 l’inaugurazione della scuola secondaria di primo grado a cui farà seguito, alle 8.45, l’inaugurazione della primaria. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Motta ha infatti deciso di mettere in mostra il risultato di quattro anni di lavoro sugli edifici scolastici del paese.

Lavori corposi che hanno riguardato strutture e impianti

Interventi per un valore di circa un milione e 200mila euro che hanno interessato sia la scuola primaria che quella secondaria portando all’ammodernamento delle strutture, alla sostituzione integrale degli impianti e all’adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza. I lavori che hanno riguardato le strutture sono stati la realizzazione della controsoffittatura antisfondellamento, la posa dei pannelli fonoassorbenti, la messa a norma delle uscite e delle scale di emergenza, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione del parcheggio esterno, la pavimentazione dei cortili di accesso con autobloccanti, la sostituzione del tetto della palestra, la sistemazione coperture edifici e anche la tinteggiatura delle pareti.

Sostituiti tutti i caloriferi e le luci

Per gli impianti termici invece vanno segnalati il rifacimento impianti e l’installazione di tre caldaie a condensazione in serie, oltre alla sostituzione di tutti gli elementi radianti (caloriferi). Anche per ciò che riguarda gli impianti elettrici sono stati messi a norma gli impianti con la sostituzione di tutte le luci con lampade a led e luci di emergenza. Un restyling completo che non poteva tralasciare la sostituzione di tutti i banchi scolastici e parte degli armadi, con l’acquisto di nuove attrezzature elettriche per la pulizia e l’igiene.

L’intervento ha permesso anche di potenziare i servizi didattici con il rifacimento e la realizzazione di aule didattiche e laboratori di musica, scienze, arte, informatica.