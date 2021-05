L’iniziativa si terrà sabato 5 giugno all’area San Vigilio

A cimentarsi nel gran premio Gimkana, promosso da Comune e Virtus Calco, saranno bambini dai 6 ai 12 anni

CALCO – Abilità, equilibrio e velocità sulle due ruote. E’ quanto bisognerà dimostrare di avere al 1° gran premio Gimkana in bicicletta organizzato dal Comune in collaborazione con Asd Virtus Calco. La manifestazione si terrà sabato 5 giugno a partire dalle 14.30 all’area San Vigilio ed è rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni. I partecipanti verranno divisi in tre gruppi in base all’età (6- 8 anni, 9-10 anni, 11 – 12 anni) dovendo cimentarsi in un percorso in bicicletta con ostacoli e prove di abilità. Sono previsti premi ai primi tre classificati per ogni categoria. Ogni iscritto dovrà avere la propria bicicletta e dovrà obbligatoriamente indossare il caschetto di protezione.