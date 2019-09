Calco, il pranzo dell’anziano e il torneo di burraco inaugurano la festa del paese

La manifestazione è organizzata per il primo anno dalla neonata Pro Loco

Si continua fino a domenica, quando si terrà anche la camminata della solidarietà

CALCO – Partenza con il piede giusto per la festa di Calco, organizzata da quest’anno dalla neonata Pro Loco presieduta da Ramona Panzeri. La manifestazione ha aperto i battenti domenica con il pranzo degli anziani a cui hanno preso parte ben 75 persone.

Un “successo” ripetuto in serata quando sotto il tendone si sono radunate diverse persone per cenare in compagnia e godersi la serata danzante. Ieri, lunedì, sono stati ben 144 i partecipanti al torneo di burraco che ha visto premiati le prime dieci coppie. La festa prosegue fino a domenica 8 settembre, quando andrà in scena anche la camminata della solidarietà con partenza e ritrovo al palazzetto di via San Vigilio.

Sempre domenica alle 12 è in programma il torneo di beach volley, seguito alle 16 dallo spettacolo per bambini. In serata largo ai giovani con la cover band Fuori Tema. Per tutti i giorni della festa sarà attivo il servizio cucina dalle 19 alle 24.