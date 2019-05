Dopo oltre 40 anni di servizio, in pensione il mitico stradino Salvatore Talarico

Motta: “Lo ringraziamo perchè non si è mai tirato indietro. Sentiremo la sua mancanza”

CALCO – Ha prestato servizio sotto cinque sindaci svolgendo sempre con cura e dedizione il suo lavoro. L’impegno e la professionalità di Salvatore Talarico sono state pubblicamente riconosciute lunedì sera in apertura del consiglio comunale. Il sindaco Stefano Motta ha ricordato come Talarico abbia raggiunto il sospirato traguardo della pensione dopo oltre 40 anni di servizio di cui 32 anni svolti proprio a Calco come operatore stradale.

“Ha lavorato con il sindaco Luigi Brambilla, Giovanni Sella, Giuseppe Magni, Gilberto Fumagalli e con il sottoscritto” ha ribadito Motta, aggiungendo: “Lo ringraziamo soprattutto perché ogni volta che gli abbiamo chiesto qualcosa di particolare lui non si è mai tirato indietro. Di sicuro sentiremo la sua mancanza perché senza di lui andrà ulteriormente a ridursi il numero di dipendenti comunali in un settore non secondario come quello della manutenzione del paese”. Il sindaco ha poi donato a un sorridente Talarico un libro su Calco e uno su Arlate. “Siamo sicuri così che non si dimenticherà facilmente di noi” ha concluso Motta.