Calco, iniziati i lavori di restyling della piazzola ecologica

I lavori verranno ultimati per la fine del 2021: nel frattempo i calchesi possono usare la discarica di Olgiate

L’intervento prevede l’ampliamento dell’attuale piazzola ecologica, il sistema di controllo degli accessi e un percorso sopraelevato ai cassoni

CALCO – Sono entrati nel vivo questa settimana i lavori di totale rifacimento della piazzola ecologica in via Calendoni.

I lavori prevedono la realizzazione di una nuova, moderna e più funzionale piazzola ecologica, più ampia dell’attuale dove si potranno conferire diverse tipologie di rifiuti, grazie alla presenza di 9 cassoni oltre a un’area idonea per la raccolta del verde.

Sarà dotata di un sistema di controllo degli accessi e il conferimento dei rifiuti sarà più comodo grazie al percorso sopraelevato rispetto ai cassoni dedicato alle auto. Si prevede che l’opera sia completata entro la fine del 2021.

Nel frattempo i calchesi potranno utilizzare come discarica quella di Olgiate grazie a una convenzione stipulata tra le due amministrazioni comunali. Al termine dei lavori, l’idea è quella di mettere a disposizione la nuova piazzola ecologica di Calco anche per gli olgiatesi trasformandola anche in un unico centro del riuso.