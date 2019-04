L’inaugurazione a settembre in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni della Virtus

Avrà cinque corsie e sarà idonea a ospitare le gare fino alla categoria Cadetti

CALCO – Avrà cinque corsie gareggiabili, lunghe 80 metri e sarà dotata di pedana per il salto in lungo, in alto e per il lancio del peso. Sta diventando realtà la pista d’atletica che andrà a impreziosire e rendere ancora più competitivo l’impianto sportivo situato nell’area San Vigilio a Calco.

La struttura, di proprietà comunale, è gestita dalla Virtus Calco grazie a una convenzione che prevede lo stanziamento di un contributo comunale, di anno in anno, più basso mano a mano che la struttura va a regime.

Tanti gli investimenti già effettuati

Dopo aver effettuato importanti investimenti che sono valsi la realizzazione del campo da beach volley e da tennis, il posizionamento delle tende parasole e la riparazione delle infiltrazioni del tetto, la società sportiva calchese si appresta ora a trasformare in realtà quello che per anni è stato un sogno nel cassetto, ovvero regalare agli oltre 120 atleti del settore atletica una pista dove allenarsi e svolgere le gare.

L’emozione dei dirigenti della Virtus Calco

“So già che il giorno dell’inaugurazione qualche lacrima mi righerà il volto” ha detto, già emozionato, il presidente Walter Andreotti, atleta e ora allenatore dei ragazzi della Virtus. “Abbiamo pensato anche all’illuminazione della struttura” ha aggiunto il già presidente Giovanni Sala –. Realizzeremo anche un cancello, con rampa di accesso, riservato alle ambulanze”.

L’intervento ha un costo, compreso di Iva e progettista, di 110 mila euro ed è stato affidato alla ditta Tipiesse, leader del settore, tanto da aver vinto l’appalto per la riqualificazione della pista d’atletica del San Paolo di Napoli. La pista verrà realizzata con l’apposito materiale, il tartan, prodotto sintetico a base di poliuretano utilizzato appositamente per queste strutture.

Inaugurazione della pista di atletica a settembre

Con i suoi 80 metri gareggiabili, la struttura si prepara a ospitare le gare sia Csi che Fidal fino alla categoria Cadetti. “Sarà anche a disposizione delle scuole per i tradizionali giochi studenteschi”. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di due mesi, ma l’idea è quella di inaugurare la nuova pista a settembre, dando così il via ai festeggiamenti per i 60 anni di presenza sul territorio della Virtus Calco.

“Dobbiamo ancora perfezionare il programma dei festeggiamenti, ma le idee sono tante. Si potrebbe organizzare una specie di olimpiadi per i ragazzi”. Vivaio per molti talenti dell’atletica, la Virtus Calco ha visto crescere campioni come Abenezer Mandelli e Ahmed el Mazoury e ora vanta tra i suoi tesserati Federica Dozio, campionessa nazionale Csi di giavellotto e regionale di lancio del peso.