Calco, iscrizioni aperte per esporre al primo mercatino di Natale della Pro Loco

CALCO – Era una delle idee caldeggiate anche alla nascita della Pro Loco e ora, a pochi mesi di vita del neonato sodalizio calchese, è diventata realtà. Sono aperte le iscrizioni per partecipare come espositori al primo mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco guidata da Ramona Panzeri.

La manifestazione si terrà domenica 17 novembre dalle 9 alle 17 lungo il viale della Chiesa di Calco. Per iscriversi come espositore bisogna mandare una mail a prolococalco@gmail.com, compilare poi i file che verranno inviati in allegato e rispedirli via mail con tutte le indicazioni richieste. Una volta ricevuta conferma per la disponibilità di posto, effettuare il pagamento con bonifico bancario entro il 13 novembre. Il costo della postazione è di 20 euro e comprende lo spazio espositivo di 3 metri lineari. In caso di maltempo verrà restituita la quota di 15 euro.