Il centro estivo si terrà dal 14 giugno al 16 luglio a Villa Grugana, la sede del Pime, immersa nel verde

Le attività del centro estivo verranno presentate in un incontro online: previsto anche un supporto didattico

CALCO – Amministrazione comunale, Pime, associazione Cristina, Ale G e Cai Calco insieme per organizzare il centro estivo a Villa Grugana. Nasce infatti dalla collaborazione tra diversi sodalizi e realtà operanti in paese il progetto “Centri estivi 2021” con l’obiettivo di restituire ai bambini momenti di socialità ed interazione che la pandemia ha purtroppo tolto.

E’ previsto un incontro on line mercoledì 19 maggio alle 18.30 (il link verrà pubblicato sulla Home Page del sito internet comunale) per presentare le attività in programma dal 14 giugno al 16 luglio.

Il centro estivo è rivolto a bambini dalla prima elementare alla terza media. “Parte rilevante avrà il supporto didattico, pensato proprio alla luce delle carenze sorte inevitabilmente da un anno scolastico caratterizzato da interruzioni e modifiche delle modalità di apprendimento – precisano gli organizzatori – . Rilevante la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per creare aiuti didattici a misura del singolo bambino”.

Un giorno a settimana è inoltre prevista un’escursione guidata sul territorio con il Cai di Calco nei sentieri del Parco del Curone, del Monte San Genesio, Riserva del Lago di Sartirana e del Parco Adda Nord.

Il costo è di 90 euro a settimana. In caso di frequenza solo al mattino (fino alle 13.30) la quota scende a 57 euro.