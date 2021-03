La lettera è stata sottoscritta da molti compagni della scuola primaria di Calco

I disagi della Dad e la constatazione che a scuola “stiamo insieme ed è questo che conta veramente”

CALCO – Una lettera scritta di proprio pugno al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per dire che “la Dad è molto brutta”. E’ quanto ha scritto la piccola Martina, studentessa di 9 anni della scuola primaria Bartolomeo Calchi indirizzando la missiva, sottoscritta da un centinaio di compagni della scuola primaria calchese, al governatore lombardo.

“Ciao Fontana, ti scrivo per dirti che per me e tutti i miei compagni di classe la Dad è molto brutta. C’è qualcuno che non riesce neppure a collegarsi e potrebbe perdere una lezione molto importante” l’incipit della lettera che termina con la considerazione: “Però a scuola stiamo insieme ed è questo che conta veramente, anche con la mascherina, perchè le regole vanno rispettate”.

Ecco la lettera integrale: