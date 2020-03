Calco, la pagina VirusComune per stare vicini ma lontani

Attivata una pagina Facebook per aggiornare sull’emergenza coronavirus

La prima video intervista ha visto protagonista lo storico Anselmo Brambilla che ha spiegato l’origine del detto “bastard de Calch”

CALCO – Non poteva che partire da un approfondimento sul perché gli abitanti di Calco siano stati ribattezzati i Bastard de Calch, la rubrica delle video interviste ospitate da oggi, lunedì, sulla pagina Facebook Virus Comune.

Convinta della necessità di informare puntualmente la cittadinanza sull’evolversi dell’epidemia da coronavirus e al contempo di fornire ai cittadini, costretti in casa, una fonte ulteriore di svago e approfondimento, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Motta ha lanciato, grazie alla collaborazione con il consigliere con delega alla Comunicazione Giovanni Chiaffarelli e il tecnico Stefano Riva, una nuova pagina Facebook appositamente dedicata al covid 19.

Attivata da poche ore, la piattaforma virtuale ha già ospitato l’intervento introduttivo del sindaco a cui ha fatto seguito poi la prima video intervista degli ospiti… da casa. Dalla sua abitazione in località Cereina, ha “risposto” il mitico Anselmo Brambilla, appassionato di storia locale nonché assessore nelle Giunte precedenti.

Con la consueta ironia, Brambilla ha spiegato l’origine dell’aneddoto per cui i calchesi vengono chiamati bastar de Calch. “E non perché siano frutto di contaminazione tra etnie ma perché proprio duri di comprendonio” ha spiegato Brambilla entrando poi nei dettagli della spiegazione. Una pausa piacevole tra storia e curiosità per far tornare il sorriso in questi giorni contraddistinti da tanta ansia e preoccupazione. “Virus Comune vuole essere una pagina seria e meno seria, dedicata ai cittadini di Calco, ma estesa, senza confini perché il coronavirus non ha confini. “Una pubblicazione al giorno toglie il coronavirus di torno” il motto del gruppo, in cui il sindaco Motta ha voluto ribadire l’urgenza di tenersi contatto anche se da lontani.



La sala operativa del Comune è attiva h 24 per coordinare gli interventi di emergenza sul territorio. Il centralino è sempre raggiungibile al 039 9910017. E’ chiaro che nessuno poteva immaginare un’emergenza sanitaria di queste dimensioni. Siamo tutti sulla stessa barca. C’è in giro qualcuno che si chiede superman e mette a rischio la sua salute e quella degli altri. Mai come oggi è importante portare avanti comportamenti virtuosi e utili per tutti”.