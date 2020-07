Calco, lavori al cimitero: si interviene sui tetti dei colombari

L’intervento, dal costo di poco più di 400mila euro, rientra nell’ambito del project financing stipulato con la cooperativa Il Ponte

CALCO – Un corposo intervento di sistemazione del cimitero comunale grazie al progetto di project financing portato avanti da Comune e cooperativa Il Ponte. Sono iniziati ieri, lunedì 20 luglio, i lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture cimiteriali del cimitero di Calco. Il progetto prevede il rifacimento completo dei tetti degli edifici esistenti (colombari) che risultano gravemente ammalorati dall’incuria e dal tempo.

I lavori, affidati alla impresa La Grondaia Sas di Triuggio, dovrebbero concludersi entro il 14 agosto. Terminati i lavori sui colombari, è previsto il restauro dell’intonaco, dei mattoni a vista e della sommità del muro di recinzione, anche al fine di restituire il doveroso decoro alla struttura cimiteriale.

L’intervento è realizzato nell’ambito del project financing (finanza di progetto)

cimiteriale da oltre un milione di euro, portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Motta dopo una lunga procedura durata quasi tre anni. L’accordo, tra comune e cooperativa Il Ponte, prevede la realizzazione di diversi interventi di riqualificazione del cimitero di via San Vigilio da parte della cooperativa sociale che gestisce la struttura. Prevista la realizzazione anche di un giardino delle rimembranze, ovvero il luogo autorizzato all’operazione della dispersione delle ceneri.

Si comincia, come dicevamo, dall’intervento sulle coperture dei colombari, deteriorate e ammalorate tanto che in diversi punti l’acqua filtra dal tetto. L’intervento in questione ammonta a 422.769 euro e dovrebbe concludersi nel giro di tre settimane.

Già realizzati invece i lavori che hanno portato alla creazione di 57 nuovi loculi interrati.

“Ci scusiamo fin da ora per l’eventuale disagio che i lavori dovessero arrecare – puntualizza Motta -. Siamo contenti di essere riusciti a portare avanti questo intervento necessario per il cimitero di Calco”.