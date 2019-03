Sta prendendo forma l’atteso parco giochi dell’area San Vigilio, appena sotto la chiesa parrocchiale

Inaugurazione il 14 aprile, meteo permettendo: mancano infatti la posa del fondo e quella del tappeto

CALCO – Uno scivolo con il draghetto, quattro altalene, una teleferica, tre dondoli rispettivamente a forma di moto, asino e delfino, una bilancia e un’enorme ragnatela… tutta da arrampicare.

Sono queste le nuove attrazioni posizionate all’interno del parco giochi dell’area San Vigilio, appena sotto la chiesa parrocchiale, pronto ad accogliere nelle prossime settimane i bambini del paese con i loro genitori e nonni. Un intervento, quello in corso d’opera da parte dell’amministrazione comunale, attesissimo da tutta la comunità, da tempo orfana di una struttura all’aperto dove fare giocare e divertire i più piccoli.

Il problema ha ora, per fortuna, i giorni contanti, anche se tanto dipenderà dal bel tempo, come spiega il sindaco Stefano Motta. “L’idea è quella di inaugurare il parchetto sabato 14 aprile con una grande festa i cui protagonisti saranno appunto i bambini. Speriamo di riuscire a rispettare questa data perché i lavori, seppur in una fase avanzata, non sono ancora conclusi. Gli operai stanno infatti sistemando il fondo che andrà fatto asciugare per diversi giorni. Dopodiché bisognerà posizionare sopra il tappeto antiscivolo e lasciarlo a sua volta riposare”.

Quello che è certo è che l’area appare già oggi, seppur ancora delimitata dai classici nastri da cantiere, notevolmente migliorata e abbellita rispetto al passato. “E’ stato un investimento non da poco – conclude il sindaco – Solo l’acquisto dei giochi è costato intorno ai 38mila euro”.