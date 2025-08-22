Calco. Nei prossimi giorni completati i lavori di messa in sicurezza in via Italia

Realizzazione di un attraversamento stradale e di un passaggio pedonale protetto

CALCO – Nei prossimi giorni verrà completato l’intervento di messa in sicurezza stradale e pedonale su via Italia, nel tratto a partire da largo Pomeo, a Calco. Cinque dei sette parcheggi esistenti in fregio alla via Italia verranno trasferiti all’interno dell’Area Sala, in un nuovo spazio appositamente ricavato sotto la tettoia di prossima ristrutturazione.

In questo modo verrà assicurato il calibro stradale idoneo all’incrocio tra i veicoli in transito e garantita la sicurezza dei pedoni. Il tratto stradale sarà percorribile alla velocità massima di 30 km orari e con divieto di sosta, anche temporanea, su entrambi i lati della strada. L’intervento, oltre al trasferimento di cinque parcheggi, prevede la realizzazione di un attraversamento stradale e di un passaggio pedonale protetto e rappresenta la conclusione del progetto di messa in sicurezza che ha interessato la viabilità del centro storico negli ultimi anni, progetto che aveva tra i suoi obiettivi anche il decongestionamento di largo Pomeo (realizzazione del parcheggio di fronte alla scuola, introduzione della zona 30 e del senso unico su via Roma, modifica e diversa disciplina dei parcheggi su via Italia altezza largo Naquera, realizzazione della bretella di collegamento di via Trento, introduzione della zona 30 su via Europa, realizzazione della bretella di collegamento di via Europa).

“Invitiamo la cittadinanza a fruire del nuovo parcheggio dell’Are Sala con accesso dal numero civico 9 di via Italia, che dispone di 23 nuovi parcheggi, è gratuito, senza disco orario ed è aperto tutti i giorni continuativamente dalle ore 7 alle ore 24”.