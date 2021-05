Anche un altro consigliere ha rassegnato oggi, giovedì, le dimissioni dal sodalizio

CALCO – Nuove dimissioni in Pro Loco. A lasciare questa volta è la presidente Ramona Panzeri che ha comunicato ieri, mercoledì, di voler rinunciare all’incarico di numero uno dell’associazione, uscendo allo stesso tempo dal direttivo.

“Resterò semplicemente come socia” la sua dichiarazione. “Lascio per via di sopraggiunti impegni, non potendo più garantire di continuare a offrire il mio contributo con la massima serietà e impegno come fatto in questi anni. La Pro Loco era nata nel 2019 su impulso e spinta di un gruppo di giovani che sono poi usciti, man a mano, dal sodalizio. Ora anch’io, seppur a malincuore, mi trovo nelle condizioni di fare un passo indietro restando a disposizione della Pro Loco fino al 30 giugno, in modo da riuscire a trovare delle persone che entrino a far parte del direttivo, che dovrà poi eleggere il nuovo presidente”.

Le dimissioni di Panzeri non sono le uniche registrate in queste ore all’interno della Pro Loco. Questa mattina ha infatti comunicato di voler uscire dal direttivo anche Roberto Garghentino motivando la scelta con ragioni lavorative e di distanza “che mi impediscono di essere presente a riunioni ed eventi”.

La Pro Loco ora avrà 30 giorni per convocare l’assemblea dei soci e trovare i nuovi consiglieri da far entrare nel direttivo, attualmente formato dalla vice presidente Donatella Ravasi (subentrata alcuni mesi fa dopo le dimissioni del precedente vice), dalla segretaria Lia Cipolla e dai consiglieri Carlo Panzeri, Ruggero Dalle Vaglie e Francesco Caffa. Tesoriere è invece Giovanni Mazzoleni.