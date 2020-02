Calco, pillole di primo soccorso: un corso con la Pro Loco

Appuntamento venerdì 20 marzo in sala civica a Calco

L’obiettivo è trasmettere i consigli da mettere in pratica in attesa dei soccorsi medici

CALCO – Un corso gratuito di primo soccorso per offrire consigli pratici e suggerimenti da metter in pratica in caso di necessità. La Pro Loco di Calco promuove una lezione, a ingresso gratuito, per tramettere delle pillole di primo soccorso. Durante la lezione, in programma venerdì 20 marzo alle 20.30 nella sala civica di via Volta, si parlerà infatti di come effettuare la chiamata al 112, di cosa fare in attesa dei soccorsi di fronte a eventi traumatici e medici fornendo anche degli accenni di manovra cardiopolmonare. La serata è organizzata in collaborazione con Opi Lecco. Iscrizione obbligatoria entro il 13 marzo contattando la presidentessa della Pro Loco Ramona Panzeri al 347 1897206