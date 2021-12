La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì in sala consiliare

Premiati gli studenti meritevoli, “licenziati” dalle scuole medie con i voti di 9, 10 e 10 e lode

CALCO – Giulia Milani, Alexandr Ciobotariov, Elisa Cometti, Renata Corbetta, Gregorio Ghiglione, Martina Mandelli, Chiara Stenella Saccani, Klara Bengu, Giulia Borgato, Tommaso Casiraghi, Filippo Colombo, Francesco Comi, Laura Malacrida, Andrea Perego e Manuela Siliprandi.

Sono i ragazzi che lunedì sera hanno ricevuto in sala consiliare i premi al merito scolastico per aver ottenuto una votazione di almeno 9/10 agli esami di licenza media.

Presenti per l’occasione il sindaco Stefano Motta, gli assessori Roberta Brambilla (servizi sociali) e Ilaria Ravasi (istruzione) e le professoresse Elisabetta Zamboni, da poco in pensione dopo 42 anni di servizio ed Elena Maria Rosa. Ai ragazzi sono andati i complimenti di tutte le persone presenti e un grosso “in bocca al lupo” per il loro futuro.