Calco, pronta la pista d’atletica. La Virtus esulta: “Un sogno che si realizza”

Inaugurazione a settembre in occasione della festa di Calco e dei 60 anni del sodalizio sportivo calchese

Dotata di cinque corsie gareggiabili lunghe 80 metri, la pista d’atletica sarà valida per le gare Fidal e Csi fino alla categoria Cadetti

CALCO – “Siamo felici e molto contenti. Per noi è un sogno, accarezzato da almeno 10 anni, che si avvera”. A parlare è Giovanni Sala, storico volto della Virtus Calco, all’indomani della conclusione dei lavori di realizzazione della pista d’atletica nell’area esterna del Palazzetto dello Sport.

Iniziato alcune settimane fa, l’intervento si è concluso in anticipo rispetto alle tempistiche previste. “Segno della grande professionalità della ditta a cui abbiamo appaltato il cantiere. La ditta Tipiesse di Cisano Bergamasco è specializzata in questo tipo di interventi e il risultato è sotto gli occhi di tutti”.

Cinque corsie e pedana per il salto in alto, in lungo e per il lancio del peso

La pista ha cinque corsie gareggiabili, lunghe 80 metri, ed è dotata di pedana per il salto in lungo, in alto e per il lancio del peso. Potrà ospitare le gare sia della federazione che del Csi fino alla categoria Cadetti e sarà a disposizione anche delle scuole per i tradizionali giochi studenteschi.

Venerdì gli operai hanno chiuso il cantiere e consegnato l’opera alla Virtus Calco che ora provvederà a posizionare anche tutte le attrezzature, come ad esempio il sacco per il salto in alto, per renderla utilizzabile e fruibile dagli atleti.

Inaugurazione a settembre

L’inaugurazione avverrà a settembre, in occasione della festa di Calco. “L’idea è quella di far coincidere questo importante taglio del nastro con l’avvio dei festeggiamenti del nostro 60esimo di fondazione”. L’investimento, pari a 110mila euro, è stato interamente finanziato dalla Virtus Calco che ha stipulato con l’amministrazione comunale una convenzione per la gestione degli impianti sportivi situati nell’area San Vigilio, appena sotto la chiesa parrocchiale. “Con questo intervento andiamo a potenziare e ad arricchire ulteriormente la dotazione degli impianti sportivi dell’area San Vigilio, dopo la realizzazione del campo da beach volley e di quello da tennis, il posizionamento delle tende parasole e la riparazione delle infiltrazioni del tetto” conclude soddisfatto Sala.