Calco, rinnovato il direttivo della Pro Loco: ecco gli eletti

CALCO – Rinnovo del direttivo per la Pro Loco. I soci del sodalizio, nato alcuni mesi fa con l’obiettivo di ridare slancio e vitalità alla festa di Calco, si è riunito ieri sera, martedì, nella propria sede ricavata all’interno della casa delle associazioni di Arlate per rinnovare il direttivo. Confermata con il maggior numero di voti la presidentessa uscente Ramona Panzeri, eletta insieme a Donatella Ravasi, Riccardo Sala, Manuel Consonni, Carlo Panzeri, Roberto Ravasi e Maria Rosa Cipolla. Il nuovo direttivo, che resterà in carica per quattro anni, si riunirà tra circa un mese per definire i rispettivi ruoli.