Calco si mobilita per aiutare Giorgia, Gaia e Noemi, rimaste senza la mamma, morta a 41 anni

Doppia raccolta fondi per le tre figlie di Valentina Terenghi, morta a 41 anni

Al gesto di solidarietà degli amici ha fatto seguito quello del Comune: “La nostra comunità ha sempre dimostrato grande sensibilità: anche questa volta possiamo fare la differenza”

CALCO – Anche il Comune di Calco scende in campo per aiutare Giorgia, Gaia e Noemi, le tre meravigliose figlie di Valentina Terenghi, scomparsa a soli 41 anni il 30 ottobre scorso a causa di una malattia contro cui combatteva da anni.

Nei giorni scorsi gli amici di Vale avevano lanciato, tramite la piattaforma buonacausa.org una raccolta fondi per per “supportare queste tre ragazze nella loro crescita, per provvedere ai loro studi e per permetter loro, dopo tanto dolore, di condurre una vita un pochino più serena. Tutti noi, gli amici di Vale, sappiamo che la vita con lei è stata da sempre davvero impietosa” hanno ricordato, sottolineando l’adolescenza vissuta tra tanti momenti difficili, gli abbandoni e i rifiuti subiti dalle persone che avrebbero dovuto supportarla più di chiunque altro.

“Vale ha dovuto fare scelte coraggiose ed infine, ha dovuto lottare per anni contro il cancro che, inesorabile, l’ha portata via da tutti noi. Vale oggi lascia tre meravigliose figlie, Giorgia, Gaia e Noemi che soffrono e soffriranno a lungo la perdita della loro stupenda mamma che le ha cresciute completamente da sola”. Da qui l’idea di dare un aiuto concreto a queste ragazze: “Vogliamo essere per queste tre ragazze un punto di riferimento ed un aiuto concreto. Chiediamo a chi potrà donare, un contributo economico, piccolo o grande non importa, ma un contributo che arrivi dal cuore, perché queste ragazze possano sentire che non sono sole al mondo ma che in tanti credono in loro e vogliono loro bene”.

In poche ore la raccolta fondi ha superato le 30mila euro.

E anche il Comune di Calco ha deciso di fare la sua parte attraverso il fondo sociale della comunità.

“Queste giovani stanno affrontando un momento di grande fragilità. La comunità tutta è invitata, secondo le proprie possibilità, a contribuire affinché possano proseguire con serenità il proprio percorso di crescita, di studio e di vita. Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo Sociale della Comunità di Calco al seguente IBAN IT62L0832951630000000162063 Causale: per le figlie di Valentina”.

Dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Motta, sottolineano che “ogni contributo, piccolo o grande, rappresenta un segno concreto di vicinanza, solidarietà e sostegno. La nostra comunità ha sempre dimostrato grande sensibilità: anche questa volta possiamo fare la differenza”.