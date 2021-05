Calco, social media e under 14: incontro online con l’esperto Alberto Pellai

L’incontro è in programma martedì 25 maggio alle 21 sulla piattaforma Zoom

Il noto psicoterapeuta approfondirà la questione legandola anche all’epidemia da Covid

CALCO – “Il ruolo dei social media ai tempi del Covid negli under 14”. E’ questo il tema dell’incontro in programma martedì 25 maggio alle 21 sulla piattaforma Zoom che vedrà protagonista Alberto Pellai, noto medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore presso il dipartimento di scienze bio-mediche dell’università degli studio di Milano, dove si ccupa di prevenzione in età evolutiva.

L’incontro è promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la cooperativa sociale Specchio Magico.

Ecco il link per partecipare all’eventoLink all’evento: http://bit.ly/pellaiCalco