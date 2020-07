Calco, sondaggio per il centro estivo con il Pime anche a settembre

Il Comune si farebbe carico di parte dei costi per permettere la realizzazione di un centro estivo anche a settembre

Le famiglie interessate devono compilare un modulo. Il centro estivo si terrebbe sempre a Villa Grugana e all’area San Vigilio

CALCO – Un centro estivo anche a settembre per far divertire “in sicurezza” bambini e ragazzi e dar sollievo alle famiglie in questa estate particolare, interessata dalla pandemia Covid-19. E’ l’ipotesi a cui sta lavorando l’amministrazione comunale che sta valutando la possibilità di promuovere il nuovo centro estivo “Piccoli passi, grandi orizzonti” nelle prime due settimane di settembre, sempre con la collaborazione della Fondazione Pime Onlus, ente senza scopo di lucro, e sempre con il contributo economico del Comune in favore dei residenti.

La proposta è rivolta ai bambini e ai ragazzi iscritti alla scuola primaria e secondaria e riguarda il periodo compreso tra il 31 agosto e l’11 settembre con la possibilità di iscriversi anche solo a una delle due settimane proposte.

Il progetto si svolgerà a Villa Grugana di Arlate e presso l’area ricreativa San Vigilio di Calco con la possibilità quindi di iscriversi a tempo pieno oppure part time. Il costo proposto dalla Fondazione PIME relativo a ciascun partecipante (calcolato per almeno 30 partecipanti) è di 120 euro a settimana per il tempo pieno e di 100 euro a settimana per il part time.

Al fine di agevolare la partecipazione dei bambini/ragazzi con minori possibilità economiche il Comune determinerà il contributo sulla base delle seguenti fasce ISEE di reddito:

da 0 a € 9.500 euro contributo a carico del Comune del 85%;

costo a carico della famiglia modalità tempo pieno € 18,00 a settimana, part time € 15,00 a settimana

da 9.500,01 ad 15.500 euro contributo a carico del Comune del 75%;

costo a carico della famiglia modalità tempo pieno € 30,00 a settimana, part time € 25,00 a settimana

da 15.500,01 ad € 20.000 euro contributo a carico del Comune del 65%;

costo a carico della famiglia modalità tempo pieno € 42,00 a settimana, part time € 35,00 a settimana

oltre 20.000,01 euro contributo a carico del Comune del 50%:

costo a carico della famiglia modalità tempo pieno € 60,00 a settimana, part time € 50,00 a settimana

Agevolazioni ulteriori saranno previste per la partecipazione di fratelli/sorelle.

Chi fosse interessato alla proposta deve compilare il questionario on line pubblicato all’indirizzo web di seguito indicato entro il giorno giovedì 23 luglio 2020 ore 17:00:

https://forms.gle/PvmRCiV2bkGanQ5u6

Per ogni figlio/figlia va compilato un questionario separato.

Il progetto verrà organizzato ed attuato nel pieno rispetto delle disposizioni di prevenzione dal COVID-19.

Gli organizzatori si riservano di attuare la proposta al raggiungimento di un numero idoneo di iscritti.