Calco, trasferta benefica nelle Marche per gli Amici di Aurora

Il sodalizio calchese è da anni impegnato in diverse iniziative solidali

Grazie a diversi sponsor e al contributo di tante persone, i volontari del gruppo hanno potuto effettuare un viaggio benefico nelle Marche

CALCO – La solidarietà chiama e gli Amici di Aurora, come sempre, rispondono. Entusiasmo, passione, determinazione e altruismo sono gli ingredienti delle iniziative benefiche messe in campo dal sodalizio calchese per dare una mano alla popolazione marchigiana, colpita in più di un’occasione da eventi sismici negli ultimi anni. Grazie all’aiuto e al contributo di tante persone e diversi sponsor, i volontari del gruppo guidato da Marisa Barelli sono riusciti a partire alla volta delle Marche per una maxi consegna benefica.

“Grazie al preziosissimo aiuto di Angela Consonni di Paderno d’Adda e della ditta Vetta abbiamo potuto consegnare dei gomiti di lana con cui effettuare le copertine, dalla cui vendita sono stati ricavati i soldi per comprare il materiale didattico per una scuola ripristinata dopo il terremoto” puntualizza Barelli. Anche gli Amici di Aurora hanno infatti contribuito all’iniziativa portata avanti dal gruppo “Le nostre mani scaldano i bimbi” grazie alla quale la piazza di San Severino Marche è stata colorata dalle coperte solidali. Da tempo in contatto con la casa di riposo Chierichetti di Gagliole (Macerata), l’associazione ha donato agli anziani ospiti 80 giubbetti in pile.

“Un ringraziamento enorme va anche a Mandelli Gomme di Robbiate per la donazione, tramite una loro ditta fornitrice, la Toyo Tures, di questi capi di vestiario. E’ stata un’emozione impagabile leggere la gioia negli occhi di questi ospiti per questo inaspettato e graditissimo regalo. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno reso possibile questo viaggio solidale”.