Calco, un gheppio fa capolino in una siepe. Intervento della Polizia provinciale

E’ successo questa mattina, martedì, a Calco

Il bellissimo esemplare di rapace è stato poi portato da un veterinario specializzato e verrà poi rimesso in libertà

CALCO – Si era annidato nella siepe e la sua presenza è stata subito fiutata dal cane di casa che ha avvisato prontamente i proprietari. E’ stato consegnato agli agenti della Polizia provinciale il bellissimo esemplare di gheppio, trovato questa mattina nel giardino di una casa di Calco. A imbattersi nel rapace è stata la vigilessa Milena Pizzagalli che è riuscita a mettere al sicuro l’uccello assicurandosi che poi tornasse in libertà senza alcun pericolo. “Sono riuscita a prenderlo senza difficoltà, mettendolo in un trasportino del gatto aspettando poi l’arrivo della polizia provinciale, competente per ciò che riguarda la fauna selvatica”. Il gheppio si è mostrato docile e per nulla aggressivo, lasciandosi anche cullare, con acqua e fette biscottate sbriciolate. Il rapace è stato poi portato da un veterinario specializzato e verrà poi rimesso in libertà.