Calco, premio agli studenti meritevoli e l’omaggio ai dipendenti neopensionati

La doppia cerimonia si è tenuta ieri sera, giovedì, in apertura del consiglio comunale

L’amministrazione ha voluto dare un riconoscimento agli studenti meritevoli e ha anche salutato ufficialmente due storici dipendenti comunali

CALCO – Jacopo Casati, Aurora Crippa, Alice Giordani, Beatrice Ladiga, Chiara Mandelli, Giulia Marino, Christian Molteni, Alessandro Motta, Emanuelle Stella Nigliazzo e Arianna Alessandra Panizza. Sono loto i beneficiari del premio al merito scolastico attribuito ieri sera, giovedì, nel corso del consiglio comunale dal sindaco Stefano Motta e dall’assessore all’Istruzione Rita Mauri.

Entrambi si sono congratulati con gli studenti, sottolineando l’impegno profuso durante la scuola secondaria di primo grado, auspicando di continuare a raccogliere ottimi frutti anche durante il proseguimento degli studi alle superiori.

Il consiglio comunale di ieri ha fornito anche l’occasione per tributare il giusto merito e salutare ufficialmente con un attestato di stima e riconoscenza due dipendenti comunali che hanno raggiunto il traguardo della pensione. Si tratta del comandante della Polizia locale Antonio Garau e della responsabile dei servizi amministrativi – culturali del Comune di Calco Marina Comini. Due volti, i loro, molto conosciuti: Garau è arrivato in paese nel 1998, dopo aver precedentemente prestato servizio a Lomagna e Osnago e poi a Brivio; Comini ha invece lavorato per il Comune di Calco per ben 30 anni, prendendo servizio nel 1989.