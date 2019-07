Campi di lavoro sui monti di Brianza: iscrizioni aperte

Sono previste tre sessioni, ciascuna della durata di tre giorni

MONTEVECCHIA – Al lavoro tra verde e natura. Tornano anche quest’anno i campi di lavoro sui monti di Brianza promossi dal Parco di Montevecchia e della Valle del Curone insieme all’associazione antincendio boschivo, il Cai di Calco, l’associazione Monte di Brianza e il parco locale del Monte di Brianza. Un’occasione unica per lavorare insieme a interventi straordinari di recupero dei sentieri e delle attrezzature a servizio dei visitatori, degli antichi manufatti e delle sorgenti pietrificanti nel Parco di Montevecchia e del Parco del Monte di Brianza. Sono previste tre sessioni di tre giorni.

La prima da giovedì 25 a sabato 27 luglio, la seconda da giovedì 1° a sabato 3 agosto e la terza da giovedì 8 a sabato 10 agosto. Per ogni giornata il programma prevede il ritrovo alle 8, a seguire lo svolgimento delle attività e poi alle 13 il pranzo offerto ai partecipanti a Ca’ Soldato. L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dai 12 anni in su e adulti.

Per partecipare bisogna mandare una mail con i propri dati anagrafici entro il martedì precedente a ogni sessione all’indirizzo gev@parcocurone.it segnalando in quali giorni si sarà presente. Sempre via mail verranno indicati, di volta in volta, i luoghi di ritrovo. Bisogna indossare abiti comodi e scarponcini leggeri. Guanti e altre eventuali attrezzature verranno consegnate direttamente in loco.