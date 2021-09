Sono diversi i provvedimenti viabilistici conseguenti ai cantieri allestiti in paese

Dai lavori ai sottoservizi alle Orane alla fibra in via delle Marasche passando per le asfaltature in via Trento, Pinamonte e Mazzini

OSNAGO – Dal tornante del Besteck a via delle Marasche passando per via Trento, Pinamonte e Mazzini. Sono le aree interessate alle limitazioni e alle modifiche alla viabilità conseguenti al proseguimento o all’apertura di diversi cantieri per lavori di asfaltature di strade o per la posa di sottoservizi.

Resterà infatti chiusa fino a venerdì 10 settembre compresa il tratto di strada di via per le Orane compreso tra il civico 61 e il ponte di attraversamento del torrente Curone (in pratica, il tornante del Besteck) lungo la strada che collega a Lomagna, Missaglia e Montevecchia. La chiusura totale, dunque anche notturna, non riguarderà i giorni di sabato 4 e domenica 5 settembre. “Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento dei lavori di posa delle condutture del gas metano da parte dell’azienda 2i Rete Gas” spiegano dall’amministrazione comunale.

Restringimenti con traffico a senso unico alternato e temporanee chiusure della circolazione in alcuni tratti di via delle Marasche da lunedì 30 agosto fino a oggi, mercoledì 1 settembre, per consentire lavori di posa della fibra ottica da parte della società Open Fiber.

Sempre oggi e domani, 2 settembre, chiusure e limitazioni al traffico in alcuni tratti delle vie Trento (nei pressi dell’incrocio con via Stoppani), Pinamonte e Mazzini, per consentire lavori di asfaltatura che proseguiranno poi lunedì 6 e martedì 7 settembre.

Sono ripresi invece lunedì scorso i lavori per la separazione delle condutture della rete fognaria in via Vignola: l’intervento si protrarrà per una quindicina di giorni